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La Guardia Civil desarticula una banda que robaba camiones en marcha con el método del 'surfero'

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La Guardia Civil desarticula una banda que robaba camiones en marcha con el método del 'surfero'

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La Guardia Civil, en el marco de la Operación de Alto Impacto CERES 2.0., ha desarticulado en Alicante un grupo criminal especializado en robar mercancías de camiones en marcha, mediante el conocido como método del "surfero".

Un total de diez personas han sido detenidas por la supuesta comisión de once robos cometidos entre los meses de febrero y mayo en Cáceres, Cuenca, Huesca, Toledo, y Murcia, en los que sustrajeron mercancías por un valor total de 481.000 euros.

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