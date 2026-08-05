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Bar Esquina Tropical, ubicado en el distrito de Marítim.

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Europa Press

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Bar Esquina Tropical, ubicado en el distrito de Marítim.

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Agentes de la Policía Nacional han detenido esta mañana al dueño de un bar de comida colombiana instantes después de que matara a un amigo y cliente suyo dentro de su establecimiento, en el valenciano barrio de Ayora. Según las primeras informaciones, le habría causado la muerte propinándole un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, hasta el punto de que le ha hundido parcialmente el cráneo.

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