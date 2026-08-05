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Desarticulada una organización criminal internacional dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína a través de varios puertos españoles

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Atlas News

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Desarticulada una organización criminal internacional dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína a través de varios puertos españoles

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La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Ecuador y la EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína a través de diversos puertos españoles, principalmente Málaga, Algeciras y Valencia. Los agentes han intervenido un total de 21 toneladas de droga.

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