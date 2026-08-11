Lucía Feijoo Viera

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El empresario denuncia que la santera fue pidiéndole "cada vez más dinero". El hombre se lo dio, convencido de que iba destinado a comprar "objetos esotéricos" y a sufragar el "tratamiento" que 'Maestra Meiga' había iniciado para ayudarle.

El hombre lo pagó mediante transferencia bancaria y recibió un vídeo con el supuesto ritual realizado por la mujer, en el que se ven varias figuras asociadas a la santería junto a una fotografía del empresario con su novia que el hombre le había enviado. Tras ese primer "trabajo energético", según relata el joven ante la Guardia Civil, la santera fue pidiéndole "cada vez más dinero en cantidades cada vez mayores" que el empresario le dio, convencido de que iba destinado a comprar "objetos esotéricos" y a sufragar el "tratamiento" que 'Maestra Meiga' había iniciado para ayudarle. El hombre denuncia que esos productos "nunca llegaron" a su casa y, dos meses y medio después del primer contacto con la santera, con casi 11.000 euros menos en su cuenta bancaria, tampoco había visto ningún resultado ni ningún cambio en su pareja ni en su relación con ella.