Tras ser uno de los colaboradores más críticos con el paso de Terelu Campos por 'Supervivientes', Alessandro Lequio continúa arremetiendo contra la hija de María Teresa Campos desde el plató de 'Vamos a ver'. A pesar de que la presentadora desmintió en '¡De Viernes!' la historia del cenicero que ha ido contando el italiano en las últimas semanas, negando rotundamente que su secretaria en la década de los 2000 la siguiese a todas partes con un cenicero en la mano -dejando claro que en el caso de ser así el ex de Ana Obregón no habría podido verlo porque no han trabajado juntos- éste no ha dado ni un paso atrás y se ha reafirmado en sus acusaciones.