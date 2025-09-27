La pintora Esther Moya subasta un cuadro de la Virgen para ayudar a mayores afectados por la Dana

A punto de cumplirse el primer aniversario de la catástrofe mas grande sufrida por los valencianos, lanzamos un rayo de esperanza gracias a la genial pintora Esther Moya. La subasta del cuadro de la Virgen de los Desamparados pintado por Esther Moya durante los dos días de Ofrenda , arranca el próximo 29 de septiembre de 2025. Mas de 20 horas seguidas de trabajo pintando bajo el sol y la tremenda lluvia de la ofrenda, para conseguir completar este cuadro. Las ultimas pinceladas las daban los propios vestidores de la Virgen que exhaustos tras las horas de trabajo floral, ayudaron a Esther a terminar este emotivo lienzo. Toda la recaudación será para el proyecto Personas Mayores Afectadas por la Dana de la Fundación Apip Acam. Podrás encontrar toda la información de la subasta en : www.moyagonzalez.es