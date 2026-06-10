Juanma Romero

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Las urnas marcan el futuro de la huelga educativa

La huelga indefinida de la enseñanza pública valenciana podría entrar en su recta final. Los sindicatos convocantes han abierto una consulta entre el profesorado para decidir si aceptan la última propuesta presentada por la Generalitat y ponen fin a un conflicto que se prolonga desde el pasado 11 de mayo y que ha marcado el final del curso escolar.

La votación permanecerá abierta hasta las 20 horas de este miércoles y permitirá conocer si las bases consideran suficientes las medidas planteadas por la Conselleria de Educación para desconvocar las protestas.

El documento remitido por la Administración autonómica contempla una inversión de 3.338 millones de euros en los próximos cuatro años para la mejora de la educación pública valenciana. Entre las novedades más destacadas figura la creación de 5.000 nuevas plazas docentes, el impulso a la eliminación progresiva de las aulas prefabricadas y el refuerzo de los recursos destinados a la inclusión educativa.

La propuesta también recoge compromisos relacionados con algunos de los principales puntos de fricción que han centrado la negociación durante las últimas semanas, como las ratios, las plantillas, las infraestructuras, la burocracia o las retribuciones.

Mientras los docentes analizan el contenido del acuerdo, las protestas no se detienen. La acampada instalada en la plaza de la Virgen de València continúa activa y este miércoles se han sucedido nuevas acciones reivindicativas, entre ellas una bicicletada celebrada en Castellón en defensa de la escuela pública.

Los sindicatos mayoritarios STEPV, CCOO y UGT, junto a otras organizaciones que respaldan la huelga, han trasladado la decisión al conjunto del profesorado, que deberá pronunciarse sobre la continuidad o no de las movilizaciones.

La consulta marcará el desarrollo de la nueva reunión de la Mesa Sectorial de Educación convocada para este jueves. Será entonces cuando los sindicatos comuniquen oficialmente su posición sobre el documento presentado por la Conselleria.