Juanma Romero

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Alzira, sede un Palau de la Justicia referente en la Ribera

El President de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado el nuevo Palacio de Justicia de Alzira, que entrará en funcionamiento el próximo mes de julio y en el que la Generalitat va a invertir alrededor de 23 millones de euros.

Pérez Llorca, ha puesto en valor el impulso que el Consell está dando a la administración de Justicia en la Comunitat Valenciana, a la que en los Presupuestos de 2026 se destinan 613 millones de euros -un 5,6% más que el año anterior-, y especialmente a la construcción de sedes más modernas, cómodas y sostenibles.

La nueva sede judicial de Alzira termina con la dispersión de sedes que existía en este partido judicial, lo que redundará en beneficio y comodidad para los trabajadores y los más de 141.000 habitantes de 23 municipios de la Ribera del Xúquer y su entorno, a los que presta servicio.

La sede se ubica en un edificio de cinco plantas y un ático sobre una parcela de 4.800 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento, en el que se distribuyen los ocho juzgados que tiene el partido judicial, si bien se ha diseñado para acoger hasta trece en el futuro.

Con esta actuación se termina con la dispersión de sedes judiciales, ya que hasta ahora, las ocho unidades judiciales estaban ubicadas en tres sedes diferentes.

El traslado de los distintos edificios a la nueva sede está previsto que se inicie el próximo 1 de julio y que finalice el día 9.

El edificio, completamente accesible y sostenible, está dotado con los más modernos sistemas de seguridad y confort térmico para mejorar el bienestar de los 200 profesionales que trabajan allí y los usuarios del espacio.

Cuenta con 43 salas para distintos usos, 71 despachos y un aparcamiento de 65 plazas. Así, contempla una sala de bodas, juzgado de guardia, Registro Civil, locutorio, zona de detenidos, clínica médico-forense, salas amables, sala de lactancia, equipo psicosocial y los Colegio de Abogados y de Procuradores, entre otras.