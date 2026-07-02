Juanma Romero

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Desciende el paro en casi 2.500 personas en la Comunitat Valenciana

El paro registrado en la Comunitat Valenciana durante el pasado junio bajó en 2.445 personas respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 0,86 %, y deja la cifra total de personas desempleadas en 281.651, según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Trabajo.

En términos interanuales, el desempleo bajó en junio en 11.964 personas, un descenso del 4,07 %, mientras que por provincias, el paro bajó en 1.500 personas en Alicante (-1,31 %), seguida de Castellón con una bajada de 531 personas (-1,68 %) y Valencia, con 414 personas desempleadas menos (-0,30 %).

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en la Comunitat Valenciana subió en junio en 12.374 personas (un 0,54 %) hasta quedar en 2.306.483 personas, y en relación a hace un año aumentó en 86.052 personas, un 3,88 %.

La ciudad de València consolidó una tendencia descendente en su volumen de demandantes de empleo activos durante el último año. Según los datos oficiales correspondientes a junio de 2026, la capital valenciana registró un total de 41.172 personas en situación de desempleo, lo que supone una reducción absoluta de 1.299 demandantes en comparación con las 42.471 personas inscritas en junio de 2025.