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Los Moros y Cristianos de Alaquàs conquistan un año más a los ciudadanos

LevanteTV César Molins

El pasado sábado 12 de septiembre llegó uno de los actos principales de la Asociación de Moros y Cristianos Perolers de Alaquàs con la celebración de la tradicional Entrada de Moros y Cristianos.

Un desfile que comenzó en el Castell de Alaquàs y recorrió las calles del municipio al ritmo de la música, y con la participación de las diferentes comparsas y boatos de las Capitanías.

Un desfile lleno de color y música que hizo las delicias de todos los vecinos y visitantes, que no quisieron perderse un espectáculo que año tras año, no deja indiferente a nadie.

Una Entrada que finalizó frente al Ayuntamiento, con el tradicional castillo de fuegos artificiales.