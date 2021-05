Las previsiones no han fallado. Parte de la Comunitat València estaba desde primera hora de esta tarde en alerta amarilla por fuertes lluvias y la previsión ha acertado. Sobre las 19:00 horas, una fuerte tromba de agua, acompañada en algunos puntos por granizo, ha caído sobre la ciudad de València. En apenas unos minutos, el cielo se ha cubierto y ha comenzado a llover de forma incesante. Por el momento no se han registrado inundaciones ni problemas de tráfico más allá de la acumulación de agua en la zonas más bajas de los pasos subterráneos de la ciudad. No obstante, se recomienza precaución hasta que cese el episodio de lluvias.