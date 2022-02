El alcalde de València, Joan Ribó, ha aprovechado la visita al Mercat d'Algirós para replicar en la controversia generada por la retirada de una placa en el interior de la Lonja, que tras ser vandalizado el nombre de Rita Barberá no va a ser respuesta. Ribó ha asegurado, al comparar con la inauguración del Mercado del Grao, que "en nuestro código ético ni cortamos cntas ni ponemos placas. Porque son obras de toda la ciudad, no de quien gobierna". El alcalde, de esta manera, dejaba clara las intenciones de no reponer nigún tipo de recordatorio aplicando la predicación con el ejemplo. "Se lo aseguro. No tiene sentido lo de las placas. Eso es para vanagloria del gobernante de turno. Si se hace un mercado, se hace por los impuestos de todos los valencianos. Tendríamos que poner a todos y ochocientas mil personas no caben en una placa".