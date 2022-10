Un contenedor se ha pegado fuego esta mañana, alrededor de las 8.45 horas, en la Gran Vía Fernando el Católico de València, número 5.

Una dotación del Parque de Bomberos Oeste del Ayuntamiento de València se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para apagarlo. Pero Juanlu, barbero de "Los tres bigotes", ha sido el primero que ha intentado sofocar las llamas, justamente cuando arreglaba al primer cliente: "A minutos de abrir la barbería, he visto que salía humo del contenedor y he empezado a intentar apagarlo con agua", ha manifestado.

El barbero de "Los tres bigotes", al ver que no se apagaba el fuego, ha empezado a utilizar el extintor de su local: "Si no lo llego a sacar, los contenedores de al lado se prenden fuego y hubiese sido mucho peor", relata.

"No sé cuál ha sido el motivo, pero he visto pasar a una pareja que estaba desayunando en el bar de aquí, aunque no estaban fumando. No sé qué ha podido pasar".

Cuando han llegado los Bomberos del Ayuntamiento de València, no le han dado las gracias a Juanlu: "Ni al barrendero de mi barrio ni a mí nos han dicho nada los bomberos. A mí se me he retrasado todo el trabajo de la mañana por intentar apagar el fuego", ha finalizado.