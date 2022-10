El alcalde de València, Joan Ribo, ha sorprendido hoy al plenario municipal al asegurar que una eventual marcha atrás en el megaproyecto de gigafactoría de Sagunt no va con él ni con su cargo, pese a que parte relevante de los trabajadores de Parc Sagunt, donde iría la fábrica de baterías, y de las empresas proveedoras son del 'cap i casal', sin olvidar que una parte de la riqueza que generará el proyecto se destinará a la capital autonómica en forma de consumo y gasto. El responsable municipal tampoco ha tenido en cuenta la importancia del megaproyecto que supondrá una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 5.000 empleos para toda la Comunitat Valenciana, también para Valencia

Ribó ha asegurado que no ha hecho "ninguna referencia" a esta cuestión porque es alcalde de València, "nos afecta indirectamente" y no le compete: "Si fuera diputado en las Corts Valencianes seguramente hablaría y estaría presentando una moción", pero "no tengo ese pluriempleo" y "no puedo hablar de ese tema". Antes de terminar su breve referencia a la cuestión, reiteró que "si fuera diputado estaría muy preocupado".