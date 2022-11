María Ángeles Mayor ingresó en la Policía Local de València hace 36 años, trabaja en el grupo GAMA que atiende los casos de violencia de género y protege a 678 mujeres en la ciudad de sus agresores. “Llegar a aceptar que eres víctima de violencia de género es muy difícil” cuenta María Ángeles que también recuerda cómo “me daba miedo trabajar en GAMA porque con cada caso revivía también mi historia pero también quiero tender la mano, ofrecer mi experiencia para que sirva de algo: Yo he podido salir” añade.

Salir no fue fácil, como para todas las víctimas de violencia de género. “Yo pensaba mucho en el disgusto que les daría a mis padres, en el qué van a decir” señala María Ángeles que reaccionó cuando, según manifiesta, “me vi muerta, ahí es cuando dije, ya, hasta aquí” pero antes convivió con su maltratador mucho tiempo. “Llegas a ver normal las peleas durante todo el día, que te menosprecien continuamente, que te pregunten por qué sales, dame tu móvil, todo eso se va normalizando, no se es consciente, te hunden completamente, eres una marioneta” reflexiona María Ángeles.

“El agresor ha hecho un trabajo muy a su favor en el que lo ha normalizado todo pero se debe saber que estás en este trance, que estás siendo víctima de un maltrato, no hay que normalizarlo” prosigue María Ángeles sobre la relación con su ex pareja al que denunció. “No me arrepiento. Las personas que sufren de verdad son las que menos denuncian porque tienen miedo de verdad. Hay algo muy importante que todavía recuerdo que me dijeron: El paso atrás que doy yo, es un paso adelante que da él” añade esta policía local de València.

“El caso de María Ángeles evidencia qué cualquier persona puede sufrir violencia de género y demuestra también el valor de una mujer y la importancia de una denuncia” ha señalado Aarón Cano, concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València que hacía un balance de las actuaciones del grupo GAMA y de la situación de la violencia de género en la ciudad el pasado lunes en el Ayuntamiento de València donde actualmente la Policía Local y la Policía Nacional protegen a 1356 mujeres que tienen una orden de protección. “Es una cifra inasumible que evidencia la magnitud de esta lacra contra la que tenemos que luchar todos los días” ha señalado el concejal de Protección Ciudadana.