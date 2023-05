Roc Soler Perpiñá podrá decir, cuando sea mayor, que fue el primer infante de la ciudad de València que fue "recibido" por la ciudad y que además, lo hizo el alcalde de la villa, Joan Ribó. Este joven bebé de dos meses, que no rechistó en ningún momento desde que llegó al Palacio de Monforte, es el primero que protagoniza la primera Ceremonia de Bienvenida a la Ciudadanía, vulgo "bautizo civil", aunque el alcalde repitió hasta la saciedad que "no es un bautizo civil. Se llama como se le llama: bienvenida a la ciudadanía". Además de asegurar "desde el primer momento" que "no vamos a competir con nada ni con nadie". Dicho de otra forma, que no pretende entrar en guerra de cifras respecto al sacramento cristiano.