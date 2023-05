"Llevo desde octubre para conseguir cita" lamenta un ciudadano que lleva desde primera hora de hoy haciendo cola para acceder a las oficinas municipales del padrón del Ayuntamiento de València en la calle Periodista Azzati. "Es muy triste -señala este joven-, estamos sufriendo aquí -bajo el sol y con calor- cuando se podría hacer la gestión de otra manera". Por ende, "llevo desde octubre intentándolo -conseguir cita-pero es imposible", además en la junta de distrito "de Ciutat Vella, te dan cita de aquí a 5 meses".

Las quejas de este hombre, en cuanto a la mala organización y la escasez de personal en el padrón municipal, son compartidas por decenas de personas, que desde hace meses hacen largas colas durante horas para ser atendidas. Esta mañana se ha vuelto a repetir la imagen de los últimos días. Una empleada municipal ha repartido paraguas, negros y verdes, a los ciudadanos que están en la cola, para tratar de hacerles más llevadera la espera y para proporcionarles una mínima sombra. Pero el problema de fondo, sigue sin arreglarse. Incluso como denunciaba una abogada venezolana en Levante-EMV hace pocos días, se cobran hasta 30 euros para hacer colas por otras personas, en particular entre inmigrantes.

Desde las 8 menos cuarto haciendo cola

Otra señora decía a mitad de mañana: "Llevo en la cola desde las 8 menos cuarto de la mañana, primero me han mandado a una puerta y luego a otra. Todo para un papelito que me hace falta y que tardan cinco minutos en hacérmelo". Lo peor sospecha esta mujer es que le queda "por lo menos otra hora y media de espera, lo que significa que no me van a atender porque cerrarán". Por su parte, ora usuaria se lo tomaba con más filosofía. "Yo no puedo estar de pie -contaba a Levante-EMV- así que voy andando todo el rato, cola arriba, cola abajo, para hacer tiempo. Cuando me canso -añadía- me cruzo a la parada de la EMT y me siento para descansar un poco". Y así va gestionando la larga espera.

La idea de repartir paraguas para proporcionar sombra a los contribuyentes también ha recibido críticas de toda clase. Un chaparrón de críticas en plena precampaña electoral con vistas al 28 de mayo, por parte del PP y de Ciudadanos. "En lugar de poner más personal, la solución de Compromís y PSOE ha sido repartir paraguas a los usuarios", ha declarado el número 2 del PP en la candidatura a València Juan Carlos Caballero. Otra joven que guardaba cola en el padrón también se refería a los comicios y a los parasoles. "Supongo que como vienen elecciones pronto, se les ha ocurrido lo de los paraguas, pero yo no lo veo", señalaba esta mujer.

"Se ha reforzado el servicio con 14 personas más y no hay plazas vacantes", señala la concejala Lluïsa Notario

En el equipo de gobierno municipal, la concejala de Personal Lluïsa Notario de Compromís se ha mostrado muy preocupada por estas largas colas en el padrón municipal al igual que el propio alcalde Joan Ribó. "Es un tema que nos preocupa mucho a Compromís -ha destacado Lluïsa Notario- teniendo en cuenta que no ocurre en ningún otro servicio de atención ciudadana municipal y que antes del Covid no existían estas colas en el padrón, y teniendo incluso menos personal del que hay ahora ya que actualmente no existe ninguna plaza vacante en el servicio, se ha reforzado además con 14 personas procedentes del último plan de empleo y tenemos en el ayuntamiento una sede electrónica de calidad", ha añadido Notario.

La regidora valencianista y candidata ha recordado que como anunció, de hecho, el alcalde Joan Ribó "hace unos días, si llevamos en el próximo mandato esta área -que gestiona el PSPV, su socio de gobierno- haremos una revisión de los procedimientos administrativos para valorar la posibilidad de modificar los horarios al público para habilitar nuevos espacios y para modernizar y adecuar estos procedimientos con el objetivo de mejorar la organización del servicio y dar una atención de calidad a la ciudadanía, de calidad, ágil y eficiente", ha reiterado.

Por el momento, el concejal responsable del servicio, el socialista Borja Sanjuán no se ha manifestado sobre los problemas que sufre el padrón ni si se deben estas colas de usuarios a una posible mala organización del mismo.