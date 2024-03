Este mediodía los vecinos del Saler han alertado a los servicios de Emergencias de otro incendio en la zona. El fuego se ha declarado alrededor de las 15:30 horas. No obstante, la rápida actuación de los bomberos de València ha ayudado a que el incendio no fuera a más, y han logrado controlarlo en a penas unos minutos. El incendio se ha declarado en una zona que ya está muy afectada por los múltiples incendios anteriores. De hecho, los incendios no paran de sucederse en la Devesa durante los últimos meses, un total de 17.