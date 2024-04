El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha señalado que entiende la situación que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tomar un respiro para meditar si dimite, pero cree que "vale la pena" seguir y "resistir". "Hemos visto ese acoso, esa manera de hacer política y, por lo tanto, desde el punto de vista personal, me pongo en el lugar de Pedro Sánchez y lo entiendo personalmente que se haga esa pregunta '¿vale la pena?'. Pero esa respuesta no puede ser una otra que sí, que vale la pena", ha manifestado Baldoví al tiempo que ha expresado su falta de confianza en la justicia: "No confío tanto en algunos jueces, yo creo que hace falta una regeneración de la justicia".