El artista callejero Jeff Cyrcus ha denunciado en sus redes sociales que hace varios días la Policía Local de Valencia “le sometió” por no querer entregar su altavoz, que en ese momento no estaba en uso. Con un texto titulado “El arte callejero no es delito”, Jeff, que suele hacer una performance subido a un aro un par de veces por semana en la Plaza de la Virgen, cuenta que los agentes intentaron quitarle sus pertenencias sin su consentimiento mediante la maniobra de inmovilización que se observa en el vídeo. Este acumula más de 1500 comentarios en redes en contra y a favor de la actuación policial.