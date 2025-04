La Audiencia Provincial de València ha condenado a 9 meses de prisión al pirómano de El Saler, al que atribuye la autoría de un único incendio que no llegó a propagarse, según consta en la propia sentencia. J. C. E. sería autor del incendio provocado el 21 de octubre de 2023, a las 20,15 horas, pero no ha quedado acreditada la autoría de los incendios ocurridos ese mismo día a las 14,30 horas ni el del 14 de enero de 2024 a esa misma hora aproximadamente.