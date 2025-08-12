La playa de Pinedo se ha convertido este martes en un escenario ecuestre único para dar inicio a las tradicionales Corregudes de Joies. Desde primera hora de la tarde, la zona de la Creu de la Conca rebosaba ambiente y animación. Los caballos esperaban bajo la sombra de las lonas su turno para ser examinados por los veterinarios en un control necesario para participar en la competición: revisar que estuvieran desparasitados, vacunados, con la documentación en regla y en perfecto estado físico, sobre todo bajo el calor sofocante de agosto.