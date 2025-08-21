La "acera de la muerte", a la altura de los números 233 y 235 de la calle San Vicente, uno de los ejes de tráfico más inhóspitos de la capital con cuatro carriles de tráfico y doble sentido, parece tener los días contados. La urbanización del PAI de la calle Moncayopermitirá ensanchar hasta los cuatro metros la franja más estrecha de la acera que recorre la margen izquierda de esta calle. La ampliación de la acera es un reivindicación histórica de los vecinos que la bautizaron como "acera de la muerte" por su incomodidad porque con apenas un metro de anchura apenas permite el paso de una persona obligando a bajar a la calzada con el consiguiente peligro de atropello.