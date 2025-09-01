El Ayuntamiento de València pondrá en marcha en La Torre un sistema de alarmas sonoras para que la ciudadanía pueda identificar y actuar ante una emergencia. “Se trata de un programa piloto que se desarrollará en el marco del Plan València + segura, una iniciativa ambiciosa para prevenir y formar a la población para responder ante cualquier situación de riesgo, el mayor plan de estas características de España”, tal como ha anunciado la alcaldesa de València, María José Catalá, tras visitar la primera carpa habilitada para dar a conocer las sesiones formativas de este plan, un punto informativo que este martes se instalará en El Forn d’Alcedo, el miércoles en Pinedo, el jueves en El Perellonet y el viernes en Castellar-L’Oliveral.