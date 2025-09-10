Las doce arrocerías del Paseo Marítimo con vista a las popular playa de la Malva-rosa se preparan para su renovación integral. Los populares chiringuitos de playa, construidos en la década de los 90 del siglo pasado, se empezarán a demoler a finales de este mes, previsiblemente a partir del día 22. Los locales, que serán sustituidos por nuevas construcciones de arquitectura modular, más ligera y mejor integradas en el paisaje, se desmantelarán en dos fases, seis este año y los otros seis restantes después del verano de 2026. "No queremos dejar el paseo marítimo sin servicio", explica el presidente de la Asociación de Restaurantes de la Playa de la Malvarrosa, José Miralles, propietario de una de las arrocerías históricas, La Alegría de la Huerta.