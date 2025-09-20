Eduardo Ripoll

Frederic Gallego gana el World Paella Day con su "Seco de alcachofa de Jerusalén/Calabaza"

El francés Frederic Gallego gana el World Paella Day con su "Seco de alcachofa de Jerusalén/Calabaza". El chef del país vecino ha competido con Luis Da Rocha (Brasil), Kaloyan Kolev (Bulgaria), Cheng Xiao Jie (China), Andrés Felipe Otálvaro (Colombia), Eva Gallart (Dinamarca), Frederic Gallego (Francia), Kenta Seki (Japón), William Tellez (México), Lukasz Kaniecki (Polonia), Roger Sandoval (Puerto Rico), Ramona Trujillo (Rumanía) e Ian Escobar (Uruguay). Gallego recoge el testigo del ganador de la edición anterior, el chef Joe W. Padilla Castro (Puerto Rico), con su «Paella del susurro del Pez León en el Mediterráneo».