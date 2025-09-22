Francisco Calabuig

Lista para derribo la primera arrocería histórica de la Malva-rosa

Una de las doce arrocerías de la playa de la Malva-rosa está ya lista para el derribo. Se trata del Bobo, que ya ha echado el cierre, retirado el cerramiento y las mesas de la terraza y demás mobiliario, y colgado el cartel en la puerta de cerrado "por reformas hasta marzo". Esta es la primera de la seis arrocerías que está previsto derribar en esta primera fase de renovación de lo tradicionales chiringuitos playeros, cuya gastronomía tradicional atrae a miles de visitantes y que tendrán que echar el cierre durante unos meses para poder llevar a cabo la renovación integral de los locales, una obra que llevaba pendiente ocho años y que se ha retrasado por distintos problemas, desde los cambios en el proyecto al retraso en las licencias. Alrededor del Bobo siguen funcionando las otras arrocerías que también esperan derribo, las siguientes serán La Alegría de la Huerta y la Murciana, que tiene programado el cierre y desmontaje para el 12 de octubre.