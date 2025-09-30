M.Dominguez

Desalojo en Castellar: Precintan una casa de campo tras las fuertes lluvias

Aunque la dana de octubre llegó bastante amainada a la huerta este de Castellar-l'Oliveral, Salvador y Dolores revivieron los malos recuerdos de la avenida de agua cuando, a primeras horas de la madrugada, oyeron un estruendo en su propio domicilio mientras contemplaban como una parte de la estructura de su casa se resquebrajaba y caía. Son los protagonistas involuntarios uno de los sustos más importantes en el término municipal de València