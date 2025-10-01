Francisco Calabuig

Comienzan los derribos de los chiringuitos del paseo marítimo de València

Arranca el derribo de la primera de las arrocerías que se renovarán en el Paseo Marítimo. Emociones encontradas de los propietarios del histórico restaurante El Bobo, cuyo derribo ha empezado a primera hora de la mañana. "Es una mezcla de ilusion y nostalgia", afirma Javier Arnal, la tercera generación en el negovio que dirige con su hermano Vicente. La alcaldesa, Mª Jose Catalá, y el concejal de Urbanismo, han asistido junto con la edil de Innovación, Paula Llobet, al inicio del derribo, wue se prolongará un par de dias.