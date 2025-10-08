Germán Caballero

La alerta naranja por fuertes lluvias obliga a suspender la Procesión Cívica

La alerta naranja por fuertes lluvias decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha obligado a suspender los actos oficiales al aire libre del 9 d'Octubre, principalmente la Procesión Cívica, cuyo desarrollo, entre las 12 y las 14 horas de mañana, coincide con el punto álgido de la alerta. La decisión ha sido adoptada en una reunión del Cecopal, órgano municipal en el que se adoptan las decisiones en caso de emergencia. En esta ocasión, la reunión se ha producido nada mas decretarse la alerta naranja, que hasta las 12,15 era amarilla y mantenía inalterable la celebración del Día de la Comunitat Valenciana.