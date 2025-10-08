Miguel Angel Montesinos

Catalá pide a los valencianos respeto para la bandera y para la una Procesión Cívica que se prevé "convulsa"

La Real Senyera ya ha quedado expuesta en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València para que los valencianos puedan visitarla y honrarla en un ritual que se repite cada año y que no por ello deja de ser emocionante y fundamental en la víspera de las celebraciones del 9 d'Octubre. Se trata de la bandera que hará el recorrido mañana de la Procesión Cívica y que este año portará, según lo permita la lluvia, el concejal socialista Borja Sanjuan.