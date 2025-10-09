Miguel Angel Montesinos

València celebra un "acto solemne" dentro del consistorio con el retorno de la Real Senyera al Museo Histórico Municipal

En lugar de la Procesión Cívica, el Ayuntamiento de València ha celebrado un "acto solemne" dentro del consistorio con el retorno de la Real Senyera al Museo Histórico Municipal, donde se custodia el resto del año. En el mismo, ha participado como abanderado el concejal socialista Borja Sanjuan, que era el miembro de la corporación designado este año para hacer el desfile con la Senyera.