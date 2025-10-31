Moisés Domínguez

Arden las mantas térmicas que recordaban a las víctimas de la dana en la plaza de la Virgen

Las 229 mantas térmicas que cubrieron la plaza de la Virgen este miércoles 29 de octubre, en el aniversario de la dana, a modo de homenaje a las víctimas, han ardido de manera fortuita este viernes en plena celebración de Halloween. El incidente se ha producido pasadas las 22 horas. Las mantas, que se acumulaban ya en un punto de la céntrica plaza junto con los carteles con los nombres de los fallecidos, de papel, y las velas, algunas de ellas encendidas, han provocado el fuego. Ha sido de manera fortuita, al prenderse alguna de las hojas de papel con una vela, y se ha propagado por todo el montón rápidamente. El incendio ha sido sofocado enseguida por efectivos de la Policía Local con ayuda de extintores.