Francisco Calabuig

El túnel peatonal del metro que une las estaciones de Xàtiva y Alicante se abrirá antes de Navidad

Las obras del túnel peatonal de 250 metros que une las estaciones de metro de la calle Xàtiva con la de la calle Alicante entra en la recta final. Los trabajos arrancaron en marzo de 2023 con el objetivo de acabar a finales de este año. Queda un mes de obras. La previsión es abrir antes de Navidad. Así lo ha anunciado este miércoles el vicepresidente y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, en su visita a las obras de esta importante infraestructura, en la que se han invertido 24 millones de euros, con financiación europea, que permitirá la conexión de las líneas 9, 3 y 5 de Metrovalencia, que vienen de Riba-roja y Manises, con la 10, que conecta el centro con la Ciudad de las Artes y las Ciencias y a la Ciudad de la Justicia. Una línea que llega hasta Natzaret y está pendiente de la ampliación hasta el frente marítimo y la Marina de València.