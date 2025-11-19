Germán Caballero

Un simulacro de emergencias en la Torre hace revivir la dana

Las sirenas de emergencia suenan en la Torre. Los vecinos de la pedanía del sur de Valencia han revivido este miércoles la dana, aunque esta vez todo estaba preparado. El primer simulacro de emergencias que lleva a cabo el Ayuntamiento tras la tragedia que segó la vida de 17 personas ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencias, policia, bomberos y protección civil. Un ejercicio al que han asistido, como observadores, concejales y técnicos de pueblos afectados por la dana, como Alfafar y Paiporta. Más información