Redacción Levante-EMV

Los cambios en la movilidad urbana en el área metropolitana de València: más bici y transporte público

La movilidad diaria de la población es quizás uno de los elementos que más afecta a la calidad de vida urbana y a la misma funcionalidad de nuestras ciudades. Asegurar la accesibilidad a servicios y empleos de forma eficiente, segura y confortable, sin comprometer la calidad ambiental del espacio urbano es sin duda el gran reto a que se enfrenta hoy el gobierno metropolitano. Si a esto añadimos la urgencia de avanzar hacia una movilidad sostenible en tiempos de emergencia climática, se justifica plenamente el interés de conocer dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Por ello, y con el ánimo de contribuir al necesario debate social sobre la materia, me propongo compartir aquí algunas de las conclusiones que hemos obtenido en una reciente investigación sobre las tendencias recientes de la movilidad en el Área Metropolitana de València. Más información