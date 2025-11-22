Miguel Angel Montesinos

El primer día de la València navideña abarrota el centro de la ciudad

Primer día de Navidad 'oficial' y primer lleno en el centro de València. De ser un concierto, se hubiera colgado el cartel de «entradas agotadas». La diferencia es que el espectáculo estaba en plena calle. Con temperaturas ya muy inferiores a semanas anteriores; las luces colocadas y los carteles de los descuentos ya tradicionales del 'Black Friday' (oficialmente programado para la semana que viene) han incentivado el salir de compras. Más información