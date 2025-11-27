Finaliza la restauración de los Santos Juanes
La iglesia de los Santos Juanes (Sant Joan del Mercat), una de las más antiguas de València, muestra ya nueva imagen tras cinco años de restauración. La exuberancia barroca de los frescos de Antonio Palomino regresa al templo tras una rehabilitación impulsada por la Fundación Hortensia Herrero, que ha destinado 8,5 millones de euros a devolver a la vida un edificio que mostraba un preocupante estado de deterioro no solo de su valiosa decoración pictórica sino también en su estructura.