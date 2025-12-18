Secciones

Abre al público el paso inferior que une las estaciones de metro Xàtiva y Alacant

J.M. López

J.M. López

València
El presidente de la Generalitat ValencianaJuanfran Pérez Llorca, ha inaugurado esta mañana el nuevo paso inferior que une las estaciones de metro Xàtiva y Alacant. Se trata de una infraestructura que facilitará el trasbordo entre las líneas de metro 3, 5 y 9, que atraviesan todo el centro de la ciudad, con la línea 10, que va de Alacant a Natzaret pasando por la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Estos 250 metros de túnel permanecerán abiertos durante el horario de funcionamiento del metro y cerrará por las noches. Más información

