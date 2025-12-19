Comienza la instalación de los nuevos chiringuitos de la Malva-rosa
Como una falla monumental pero (más) a lo bestia. Las grúas están depositando en el paseo de la Malva-rosa los módulos del primer chiringuito prefabricado que lucirá la playa valenciana en sustitución de los viejos merenderos y los restaurantes de hormigón, desacompasados con las nuevas exigencias de sostenibilidad. Tras los derribos de octubre, la primera arrocería en recuperar su posición ha sido 'El Bobo' y luego llegará el turno de La Murciana y Casa Isabel. En total, en esta primera fase serán reemplazados cinco restaurantes y el año que viene otros cinco.