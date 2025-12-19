Esteban San Canuto / Paula Fernández

El mercado Torrefiel se moderniza sin perder su esencia

El mercado municipal de Torrefiel se inauguró el 12 de noviembre de 1987 con un total de 76 paradas. Lo hizo dando respuesta a la necesidad de establecer un punto de mercado y de abastecimiento. Tras pasar por varias reformas, este lugar sigue vivo. Una de ellas fue la peatonalización de las calles colindantes Monte Carmelo, Rioja, Alemany, Librero Esclapés y Hermanos Machado, ganando así un gran espacio libre de más de 6.500 m2, permitiendo en todo caso el acceso a vados, garajes, y carga y descarga. Además, para facilitar la compra de aquellas personas que trabajan, se han instalado unas taquillas refrigeradoras en la puerta del mercado, con el objetivo de recoger los pedidos fuera de horario. Se trata de 26 taquillas refrigeradas y 10 para congelados.