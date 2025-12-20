Cierran al tráfico un tramo de la calle Jorge Juan como prueba piloto
La calle Jorge Juan, en el tramo que va desde la calle Sorní hasta Cirilo Amorós, ha sido cortada al tráfico para estas fiestas navideñas. Se trata de facilitar el tránsito de personas en la presente campaña de Navidad y también un ensayo de la peatonalización que el Ayuntamiento de València tiene previsto llevar a cavo en esta calle, eminentemente comercial y muy transitada prácticamente todos los días del año. Más información