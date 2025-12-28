Esteban San Canuto / Paula Fernández

El Mercado de Jesús, un símbolo del comercio de proximidad en Patraix

El mercado de Jesús se gestó en la calle a mediados del siglo XIX, en lo que antaño era el pueblo independiente de Patraix. Sus orígenes fueron muy humildes, ya que en un primer momento estaba formado por sencillas paradas de madera donde los comerciantes ofrecían productos básicos a los vecinos de la zona. Con el paso del tiempo, el mercado fue adquiriendo mayor importancia como punto de encuentro social y económico del barrio. Más información