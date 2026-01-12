Daniel Tortajada

Gonzálo Fernández se inspira en los azulejos del Cabanyal para diseñar tatuajes.

Gonzalo Fernández Alonso tiene 26 años y unos ojos capaces de radiografiar los detalles que lo rodean y en los que encuentra una belleza que merece saltar de su ubicación original para posarse, por ejemplo, en la piel. Así fue como decidió trasladar la delicadeza de los diseños de los azulejos que adornan las fachadas del barrio del Cabanyal a brazos, muñecas o espaldas de los clientes de su estudio de tatuajes. Más información