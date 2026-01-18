Esteban San Canuto / Paula Fernández

Capítulo 7 de 'A pie de barrio': ¿Russafa sin su mercado seguiría siendo el mismo barrio?

¿Russafa sin este mercado seguiría siendo el mismo barrio o se habría convertido en otro distinto? Algunos dicen que Russafa es postureo, brunch, bicis y alquileres imposibles, pero antes de todo eso ya estaba este lugar. El Mercat de Russafa lleva aquí desde los años 50, viendo pasar modas, crisis económicas y generaciones enteras de vecinos: algunos que se fueron, otros que llegaron y muchos que todavía resisten. Más información