Esteban San Canuto / Marina Falcó

El 'art déco' que engalana la ciudad de València

Aunque tiene sus raíces en París, Hollywood no dudó en adoptarlo como el estilo de las estrellas del cine. Tanto es así que incluso su estilo impregna la archiconocida estatuilla de los Óscar. Pero el art déco, que reinó en la década de los 20 y los 30 del siglo pasado, llegó a todas las artes sobre todo a la arquitectura y el diseño. En València también desembarcó y aún hoy existen numerosos edificios de este estilo. Nos colamos en uno de ellos. Primero fue el emblemático edificio de Telefónica y hoy es un hotel de 5 estrellas.