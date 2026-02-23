La nueva unidad de la Policía Local de València para controlar a los patinetes empieza a funcionar
La presentación de esta nueva unidad, el Grupo de Inspección y Vigilancia de los Viales Ciclistas, ha comenzado a funcionar por las calles de la ciudad. Los agentes que la componen realizarán controles de velocidad, de alcohol y drogas así como la circulación de patinetes ilegales. Más información
