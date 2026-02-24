Sigue en directo el pleno del ayuntamiento de València / Redacción Levante-EMV

Sigue en directo el pleno del ayuntamiento de València

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, ha exigido hoy a la alcaldesa María José Catalá y a Vox, especialmente a los responsables de Patrimonio y Urbanismo, que den “las explicaciones que esta ciudad merece sobre la operación urbanística que ha dejado sin vivienda a 39 familias”. Más información