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Las otras vidas imaginadas por alumnas de la EASD para el Muelle 4 del Parc Central

Las otras vidas imaginadas por alumnas de la EASD para el Muelle 4 del Parc Central

Celeste Martínez

Las otras vidas imaginadas por alumnas de la EASD para el Muelle 4 del Parc Central

Celeste Martínez

València
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Dentro de los110.000 metros cuadrados del Parc Central de València se enmarcan verdaderos tesoros de arquitectura ferroviaria de principios de siglo XX como las Naves de Ribes y los dos muelles de carga y descarga de mercancías. Con la puesta en marcha el macroproyecto urbanístico del parque se estableció la recuperación del conjunto arquitectónico y designarles un uso. Todas ellas son edificaciones protegidas pero de las cuatro naves y dos muelles solo uno de estos últimos no tiene claro en qué va a consistir su segunda vida. Más información

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