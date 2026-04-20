Celeste Martínez

Las otras vidas imaginadas por alumnas de la EASD para el Muelle 4 del Parc Central

Dentro de los110.000 metros cuadrados del Parc Central de València se enmarcan verdaderos tesoros de arquitectura ferroviaria de principios de siglo XX como las Naves de Ribes y los dos muelles de carga y descarga de mercancías. Con la puesta en marcha el macroproyecto urbanístico del parque se estableció la recuperación del conjunto arquitectónico y designarles un uso. Todas ellas son edificaciones protegidas pero de las cuatro naves y dos muelles solo uno de estos últimos no tiene claro en qué va a consistir su segunda vida. Más información