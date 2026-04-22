Levante-EMV

Siguen las peleas multitudinarias a las puertas de una discoteca en Benimaclet

Vuelven las trifulcas, a las puertas de una discoteca en el barrio valenciano de Benimaclet. El pasado 14 de abril sobre las 04.30 horas fue necesaria la intervención de al menos cuatro patrullas de la Policía Local de València ante la pelea en la que intervinieron varias decenas de personas a patada limpia en el descampado de la calle Vila de l'Alcora de la ciudad. Más información